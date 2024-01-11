Федерация хоккея Словакии опровергла слухи о намерении сыграть со сборной России 11 января, 10:25 Игроки сборной Словакии по хоккею. Обложка © ТАСС / imago images / osnapix

Федерация хоккея Словакии опровергла слухи о том, что собирается организовать матч с российской сборной в ходе подготовки к мировому чемпионату. Об этом говорится на сайте федерации.

"Никаких переговоров с Федерацией хоккея РФ мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости ещё больше раскалывают поляризованное общество", — отмечается в тексте.

Там добавляется, что сведения о товарищеском матче появились в СМИ, но в словацкой Федерации хоккея не знают источник информации. На данный момент согласовано восемь встреч, однако о российской сборной речи не идёт.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) планирует до конца февраля рассмотреть вопрос об участии российской сборной в Олимпийских играх 2026 года.

Авторы Татьяна Миссуми