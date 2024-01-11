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Федерация хоккея Словакии опровергла слухи о намерении сыграть со сборной России

11 января, 10:25
Игроки сборной Словакии по хоккею. Обложка © ТАСС / imago images / osnapix

Игроки сборной Словакии по хоккею. Обложка © ТАСС / imago images / osnapix

Федерация хоккея Словакии опровергла слухи о том, что собирается организовать матч с российской сборной в ходе подготовки к мировому чемпионату. Об этом говорится на сайте федерации.

"Никаких переговоров с Федерацией хоккея РФ мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости ещё больше раскалывают поляризованное общество", — отмечается в тексте.

Там добавляется, что сведения о товарищеском матче появились в СМИ, но в словацкой Федерации хоккея не знают источник информации. На данный момент согласовано восемь встреч, однако о российской сборной речи не идёт.

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Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) планирует до конца февраля рассмотреть вопрос об участии российской сборной в Олимпийских играх 2026 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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