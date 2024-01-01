В Федерации хоккея назвали четыре условия для возвращения России на международные турниры
Глава IIHF Тардиф: Россия должна принять наши правила для возвращения на турниры
Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф назвал четыре условия для возвращения России на международные турниры. Одним из них является принятие Федерацией хоккея РФ (ФХР) правил IIHF по трансферам.
Кроме того, в беседе со "Спорт-Экспрессом" Тардиф отметил, что важно не давать играть отстранённому хоккеисту и согласиться с универсальным понятием "контракт". Также ФХР должна принять уставные нормы IIHF.
Такие пункты выдвинуты на фоне инцидента, произошедшего с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Спортсмен подписал контракт с ФК 1 июля 2023 года. В НХЛ остались недовольны таким решением, так как оно нарушало соглашение Федотова с "Филадельфией" от мая 2022-го. Вратарь хотел вылететь в Штаты, однако его задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в Российском армии. Затем голкипера отправили в Военно-морской флот, а спустя год он демобилизовался.
14 августа 2023-го стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила Федотова до конца года, однако КХЛ, несмотря на это, допустила его к матчам. Тогда Тардиф подчеркнул, что организация вынуждена открыть дисциплинарное дело против ЦСКА.
Напомним, с февраля 2022 года команды из РФ и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах. В марте 2023-го IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.
ТАСС / Максим Константинов