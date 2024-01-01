В Федерации хоккея назвали четыре условия для возвращения России на международные турниры

Кроме того, в беседе со "Спорт-Экспрессом" Тардиф отметил , что важно не давать играть отстранённому хоккеисту и согласиться с универсальным понятием "контракт". Также ФХР должна принять уставные нормы IIHF.

Такие пункты выдвинуты на фоне инцидента, произошедшего с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Спортсмен подписал контракт с ФК 1 июля 2023 года. В НХЛ остались недовольны таким решением, так как оно нарушало соглашение Федотова с "Филадельфией" от мая 2022-го. Вратарь хотел вылететь в Штаты, однако его задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в Российском армии. Затем голкипера отправили в Военно-морской флот, а спустя год он демобилизовался.