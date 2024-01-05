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5 января, 16:37

IIHF рассмотрит вопрос допуска сборной РФ по хоккею к ОИ-2026 до конца февраля

Обложка © Федерация Хоккея России

Обложка © Федерация Хоккея России

Международная федерация хоккея (IIHF) планирует до конца февраля рассмотреть вопрос об участии российской сборной в Олимпийских играх 2026 года. Об этом пишет пресс-служба IIHF, цитируя главу организации Люка Тардифа.

"Мы сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом. Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля, постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр", — пояснил Тардиф.

Напомним, что Олимпийские игры будут проводиться в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

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А вот зимнюю юношескую Олимпиаду в 2024 году российские и белорусские спортсмены точно пропустят, пообещали в пресс-центре Международного олимпийского комитета.

Анатолий Симоненко
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