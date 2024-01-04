В МОК заявили, что россияне и белорусы пропустят юношескую Олимпиаду-2024
Российские и белорусские спортсмены пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
"Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года", — приводит ТАСС заявление представителя МОК.
Напомним, состязания, на которых выступят атлеты в возрасте от 15 до 18 лет, пройдут с 19 января по 2 февраля в южнокорейской провинции Канвондо. Кстати, на предыдущих юношеских Играх, прошедших в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России выиграла медальный зачёт. Наша команда оказалась на первом месте с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами.
А в начале декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к летним Олимпийским играм – 2024, которые пройдут в Париже, но лишь в нейтральном статусе. В комитете подчеркнули, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. Однако МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде. Позже глава МОК Томас Бах заявил, что поддерживает решение о допуске россиян и белорусов на ОИ в Париже без национального флага и гимна.
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