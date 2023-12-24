Олимпийский чемпион Уайлд отказался ехать на ОИ-2026 без флага и гимна России
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, который выступает за Россию, не станет принимать участие в Играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе, без национального флага и гимна. Спортсмен заявил об этом после открытия новой экспозиции российского общества "Знание", его цитирует ТАСС.
"Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане", — высказался спортсмен.
Вику Уайлду 37 лет. В прошлом — до сезона 2011/2012 — он выступал в составе сборной США. Позже он женился на российской сноубордистке Алёне Заварзиной и получил гражданство РФ в мае 2012 года. На Играх 2014 года в Сочи Уайлд стал победителем в соревнованиях по параллельному слалому и параллельному гигантскому слалому. А на Олимпиаде 2022 года в Пекине он выиграл бронзу в этой дисциплине.
Напомним, МОК принял решение допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже, но лишь в нейтральном статусе. Там подчеркнули, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. Однако МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде. В свою очередь глава комитета Томас Бах заявил, что поддерживает решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе. Он напомнил, что конфликт на Украине — лишь один из десятков существующих на данный момент в мире.