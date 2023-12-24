Олимпийский чемпион Уайлд отказался ехать на ОИ-2026 без флага и гимна России

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, который выступает за Россию, не станет принимать участие в Играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе, без национального флага и гимна. Спортсмен заявил об этом после открытия новой экспозиции российского общества "Знание", его цитирует ТАСС.

"Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане", — высказался спортсмен.