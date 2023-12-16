Тхэквондист Ларин выиграл финал Большого шлема в КНР и завоевал именную путёвку на ОИ
Олимпийский чемпион по тхэквондо Ларин выиграл финал Большого шлема в КНР
Владислав Ларин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион Владислав Ларин завоевал золото на финале Большого шлема по тхэквондо в китайском городе Уси. Россиянин стал сильнейшим в весовой категории свыше 80 килограммов.
Российский тхэквондист Владислав Ларин (в центре) выиграл турнир Большого шлема в Китае. Фото © VK / "Спорт — норма жизни Карелия"
В финале соревнований уроженец Карелии победил соотечественника Рафаиля Аюкаева. Третье место занял хорват Иван Сапина.
Российский тхэквондист Владислав Ларин после победы в Кубке Большого шлема в Китае. Фото © VK / "Спорт — норма жизни Карелия"
Напомним, на Олимпиаде в Токио Ларин завоевал золотую медаль. Агентство "Весь спорт" сообщает, что он получил именную путёвку на Олимпийские игры в Париже.
Как сообщал Лайф, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, но выступать им придётся в нейтральном статусе. Кроме того, есть масса других ограничений. В ОКР возмущены мизерным числом допущенных на Олимпиаду россиян. Также там отказались финансировать спортсменов с нейтральным статусом.