Тхэквондист Ларин выиграл финал Большого шлема в КНР и завоевал именную путёвку на ОИ

Заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион Владислав Ларин завоевал золото на финале Большого шлема по тхэквондо в китайском городе Уси. Россиянин стал сильнейшим в весовой категории свыше 80 килограммов.

Российский тхэквондист Владислав Ларин после победы в Кубке Большого шлема в Китае. Фото © VK / "Спорт — норма жизни Карелия"

Напомним, на Олимпиаде в Токио Ларин завоевал золотую медаль. Агентство "Весь спорт" сообщает, что он получил именную путёвку на Олимпийские игры в Париже.