"Унизительно": В ОКР возмущены мизерным числом допущенных на Олимпиаду россиян
Глава ОКР Поздняков назвал унизительным число допущенных на Олимпиаду россиян
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал издевательским число спортсменов РФ, которые на сегодняшний день прошли отбор на Олимпийские игры в Париже. Ранее в Международном Олимпийском комитете (МОК) сообщили, что пока лицензии получили всего шесть россиян.
"Цифра, озвученная МОК, унизительна для российского спорта и не представляет никакого интереса для ОКР. Скорее это вопрос к коллегам из Лозанны. Спортсмены Российской Федерации должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами", — подчеркнул Поздняков на олимпийском собрании.
По его словам, к Новому году, как правило, около 150–180 спортсменов обладали олимпийскими лицензиями.
Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе. Кроме того, есть куча других ограничений. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
ТАСС / Владимир Гердо