"Унизительно": В ОКР возмущены мизерным числом допущенных на Олимпиаду россиян

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал издевательским число спортсменов РФ, которые на сегодняшний день прошли отбор на Олимпийские игры в Париже. Ранее в Международном Олимпийском комитете (МОК) сообщили, что пока лицензии получили всего шесть россиян.

"Цифра, озвученная МОК, унизительна для российского спорта и не представляет никакого интереса для ОКР. Скорее это вопрос к коллегам из Лозанны. Спортсмены Российской Федерации должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами", — подчеркнул Поздняков на олимпийском собрании.

По его словам, к Новому году, как правило, около 150–180 спортсменов обладали олимпийскими лицензиями.