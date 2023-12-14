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14 декабря, 07:43
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МОК допустил ошибку в числе россиян, отобравшихся на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил число граждан России и Белоруссии, допущенных до Олимпиады в Париже, которая состоится летом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Изначально в релизе организации было сказано, что на соревнования отобрались 11 нейтральных спортсменов: восемь россиян и три белоруса. Теперь же указывается, что, согласно уточнённым данным, лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.

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Напомним, о вышеназванном решении МОК стало известно 8 декабря. Наши и белорусские спортсмены примут участие в Играх в нейтральном статусе. Кроме того, на соревнованиях будет запрещена любая символика двух стран.

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Матвей Константинов
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