МОК допустил ошибку в числе россиян, отобравшихся на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил число граждан России и Белоруссии, допущенных до Олимпиады в Париже, которая состоится летом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Изначально в релизе организации было сказано, что на соревнования отобрались 11 нейтральных спортсменов: восемь россиян и три белоруса. Теперь же указывается, что, согласно уточнённым данным, лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.