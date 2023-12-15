ОКР отказался финансировать спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаде-2024

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам, которые планируют выступать на Играх-2024 в Париже. Такое заявление сделал глава организации Станислав Поздняков.

"Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом", — указал глава ОКР в беседе с журналистами.

Также, по мнению Позднякова, спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, не смогут участвовать в российских Играх дружбы в сентябре.