ОКР отказался финансировать спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаде-2024
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам, которые планируют выступать на Играх-2024 в Париже. Такое заявление сделал глава организации Станислав Поздняков.
"Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом", — указал глава ОКР в беседе с журналистами.
Также, по мнению Позднякова, спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, не смогут участвовать в российских Играх дружбы в сентябре.
Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе. Кроме того, есть куча других ограничений. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
А в ноябре МОК призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые состоятся в следующем году в России. В WADA пригрозили последствиями странам за участие в российских Играх дружбы. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
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