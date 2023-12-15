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15 декабря, 13:10

ОКР отказался финансировать спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаде-2024

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам, которые планируют выступать на Играх-2024 в Париже. Такое заявление сделал глава организации Станислав Поздняков.

"Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом", — указал глава ОКР в беседе с журналистами.

Также, по мнению Позднякова, спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, не смогут участвовать в российских Играх дружбы в сентябре.

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Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе. Кроме того, есть куча других ограничений. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

А в ноябре МОК призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые состоятся в следующем году в России. В WADA пригрозили последствиями странам за участие в российских Играх дружбы. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Обложка ©

Getty Images / Michael Kappeler

Дарья Нарыкова
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