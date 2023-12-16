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16 декабря, 10:48

"Знаем, что мы русские": Плющенко рассказал, как быть спортсменам с нейтральным статусом

Плющенко призвал спортсменов РФ выступать, несмотря на нейтральный статус

Российским спортсменам, которых допустили до Олимпийских игр – 2024 в Париже в нейтральном статусе, всё равно нужно ехать на соревнования, несмотря на это ограничение. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Плющенко призвал спортсменов РФ выступать, несмотря на нейтральный статус. Видео © LIFE

"Сейчас нас допустили в нейтральном статусе. Надо ехать. Надо выступать. Мы все знаем, что мы русские, что мы будем за наш флаг выступать. Нужно переждать ещё. И мы поедем с нашим флагом и нашим гимном", — отметил он.

Плющенко добавил, что некоторые чиновники предлагают российским спортсменам не ехать на соревнования в нейтральном статусе. Фигурист считает, что это неправильно, так как будет проявлением слабости. По его мнению, нашим спортсменам нужно даже в таком статусе показать, что они лучшие в мире.

ОКР отказался финансировать спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаде-2024

ОКР отказался финансировать спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаде-2024

Как сообщал Лайф, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, но выступать им придётся в нейтральном статусе. Кроме того, есть масса других ограничений. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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