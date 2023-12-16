"Знаем, что мы русские": Плющенко рассказал, как быть спортсменам с нейтральным статусом

Российским спортсменам, которых допустили до Олимпийских игр – 2024 в Париже в нейтральном статусе, всё равно нужно ехать на соревнования, несмотря на это ограничение. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Плющенко призвал спортсменов РФ выступать, несмотря на нейтральный статус. Видео © LIFE

"Сейчас нас допустили в нейтральном статусе. Надо ехать. Надо выступать. Мы все знаем, что мы русские, что мы будем за наш флаг выступать. Нужно переждать ещё. И мы поедем с нашим флагом и нашим гимном", — отметил он.

Плющенко добавил, что некоторые чиновники предлагают российским спортсменам не ехать на соревнования в нейтральном статусе. Фигурист считает, что это неправильно, так как будет проявлением слабости. По его мнению, нашим спортсменам нужно даже в таком статусе показать, что они лучшие в мире.