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14 декабря, 13:58

Глава МОК Бах поддержал допуск россиян на Олимпийские игры в Париже

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что поддерживает решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе. Он напомнил, что конфликт на Украине — лишь один из десятков существующих на данный момент в мире.

"Это один конфликт из 28, происходящих в этом мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом", — цитирует его Би-би-си.

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Комментируя возможный бойкот соревнований из-за участия в них граждан России и Белоруссии, Бах заявил, что несогласным "разрешено иметь разные политические взгляды".

Напомним, МОК принял решение допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже, но лишь в нейтральном статусе. Там подчеркнули, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. Однако МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде.

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World Athletics не допустила российских легкоатлетов до Олимпиады в Париже

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ТАСС / AP / Rafiq Maqbool

Матвей Константинов
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