Глава МОК Бах поддержал допуск россиян на Олимпийские игры в Париже
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что поддерживает решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе. Он напомнил, что конфликт на Украине — лишь один из десятков существующих на данный момент в мире.
"Это один конфликт из 28, происходящих в этом мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом", — цитирует его Би-би-си.
Комментируя возможный бойкот соревнований из-за участия в них граждан России и Белоруссии, Бах заявил, что несогласным "разрешено иметь разные политические взгляды".
Напомним, МОК принял решение допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже, но лишь в нейтральном статусе. Там подчеркнули, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. Однако МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде.
ТАСС / AP / Rafiq Maqbool