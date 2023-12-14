Глава МОК Бах поддержал допуск россиян на Олимпийские игры в Париже

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что поддерживает решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе. Он напомнил, что конфликт на Украине — лишь один из десятков существующих на данный момент в мире.