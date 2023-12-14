Путин высказался о возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Российским спортсменам необходимо дать возможность выступить на Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в 2024 году. Об этом в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что, под каким бы флагом наши спортсмены ни выступали, все и так знают, что они представляют Россию. Если же цели МОК — отсечь спортсменов, претендующих на медали, "обесточить" сборную России, то ехать отечественным атлетам не нужно. В любом случае, по словам Путина, принимать окончательное решение об их участии в международных соревнованиях должны Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет страны.

"Я поддерживаю то, чтобы наши спортсмены ехали. Но надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки "Матч ТВ".