World Athletics не допустила российских легкоатлетов до Олимпиады в Париже

Легкоатлеты из России не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом на заседании совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) рассказал её президент Себастьян Коу.

"Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в лёгкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, её принял исполком, совет её придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьёй", — пояснил Коу на пресс-конференции.