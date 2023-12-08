World Athletics не допустила российских легкоатлетов до Олимпиады в Париже
Глава World Athletics: Легкоатлеты из России не выступят на Олимпиаде в Париже
Легкоатлеты из России не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом на заседании совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) рассказал её президент Себастьян Коу.
"Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в лёгкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, её принял исполком, совет её придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьёй", — пояснил Коу на пресс-конференции.
По его словам, из-за решения МОК о допуске спортсменов из России и Белоруссии организация не испытывает давления. Однако что касается позиции World Athletics, то она осталась неизменной, подчеркнул Коу.
Напомним, в эту пятницу МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе. Решение связано с мнением большинства спортсменов, сообщили в комитете. Так, россияне и белорусы не смогут принять участие в соревнованиях. Кроме того, МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде. Пока всего 11 спортсменов из РФ и Белоруссии квалифицировались на соревнования. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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