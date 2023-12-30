Киев признал, что бойкот Олимпиады ударит по украинским спортсменам
Министр спорта Украины: Киев может попасть под санкции МОК за бойкот Олимпиады
Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный признал, что в случае бойкота летних Олимпийских игр, которые в 2024 году запланированы в Париже, Киев может попасть под санкции.
По его словам, Украина не желает участвовать в соревнованиях вместе с российскими спортсменами, которые были допущены на турниры по решению Международного олимпийского комитета (МОК). При этом Бедный отметил, что слово "бойкот" Киев "не использует как таковое".
А говоря о возможных последствиях украинского решения, чиновник заявил, что Украина понимает, насколько серьёзными они могут быть. В частности, санкции нанесут большой удар и по самим спортсменам из Незалежной.
"Мы понимаем, что это будет ударом и по украинским атлетам. В Олимпийской хартии прописаны санкции за бойкот. И не исключено, что на следующую Олимпиаду уже Украине предложат выйти в нейтральном статусе", — приводит его слова BBC.
Как уже рассказывал Лайф, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа. МОК разрешил выступать россиянам с белорусами, но лишь в нейтральном статусе. В комитете отметили, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. При этом любая демонстрация российской символики на Олимпиаде оказалась под запретом. Решение о допуске спортсменов уже поддержал и глава МОК Томас Бах. Кроме того, оно взбесило Украину и обрадовало Германию.
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