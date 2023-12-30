Киев признал, что бойкот Олимпиады ударит по украинским спортсменам

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный признал, что в случае бойкота летних Олимпийских игр, которые в 2024 году запланированы в Париже, Киев может попасть под санкции.

По его словам, Украина не желает участвовать в соревнованиях вместе с российскими спортсменами, которые были допущены на турниры по решению Международного олимпийского комитета (МОК). При этом Бедный отметил, что слово "бойкот" Киев "не использует как таковое".

А говоря о возможных последствиях украинского решения, чиновник заявил, что Украина понимает, насколько серьёзными они могут быть. В частности, санкции нанесут большой удар и по самим спортсменам из Незалежной.