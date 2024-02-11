Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в матчах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Шайба, заброшенная таким образом в ворота "Бостона", стала для россиянина 57-й в карьере. Он вышел на единоличное первое место по этому показателю, обойдя Гретцки (56).

Всего же на счету капитана "Кэпиталз" 834 гола в 1394 играх в НХЛ. От снайперского рекорда Гретцки (894 в 1487 играх) его отделяет 60 шайб.