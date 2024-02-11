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11 февраля, 01:09

Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в матчах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Шайба, заброшенная таким образом в ворота "Бостона", стала для россиянина 57-й в карьере. Он вышел на единоличное первое место по этому показателю, обойдя Гретцки (56).

Всего же на счету капитана "Кэпиталз" 834 гола в 1394 играх в НХЛ. От снайперского рекорда Гретцки (894 в 1487 играх) его отделяет 60 шайб.

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Ранее рекорд был установлен в Континентальной хоккейной лиге. Нападающий "Спартака" Николай Голдобин побил достижение Александра Кожевникова по голам за один сезон, который держался 42 года.

Обложка ©

X / CapitalsPR

Артур Лапсаков
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