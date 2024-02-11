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10 февраля, 23:30

Овечкин забросил в четвёртом матче подряд и вновь сократил отставание от Гретцки

Гол и пас Овечкина помогли "Вашингтону" прервать серию поражений, обыграв "Бостон"

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Бостон Брюинз" (3:0).

Россиянин поразил пустые ворота в концовке встречи, установив окончательный счёт. По одной шайбе забросили Ти Джей Оши (22-я минута) и Дилан Строум (44), которому ассистировал Овечкин.

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Таким образом на счету капитана "Вашингтона" стало 12 голов и 23 передачи в 47 играх. Это четвёртый матч подряд для Овечкина с заброшенными шайбами. Он сократил отставание в списке лучших снайперов в истории лиги от Уэйна Гретцки до 60 голов (834 против 894).

"Кэпиталз" прервали серию из шести поражений, команда идёт на 12-м месте в таблице Восточной конференции с 53 очками. "Бостон" лидирует на Востоке, имея в активе 73 балла.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ. Что именно послужило причиной этому, неизвестно.

Артур Лапсаков
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