Овечкин забросил в четвёртом матче подряд и вновь сократил отставание от Гретцки

Россиянин поразил пустые ворота в концовке встречи, установив окончательный счёт. По одной шайбе забросили Ти Джей Оши (22-я минута) и Дилан Строум (44), которому ассистировал Овечкин.

Таким образом на счету капитана "Вашингтона" стало 12 голов и 23 передачи в 47 играх. Это четвёртый матч подряд для Овечкина с заброшенными шайбами. Он сократил отставание в списке лучших снайперов в истории лиги от Уэйна Гретцки до 60 голов (834 против 894).