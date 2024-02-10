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10 февраля, 14:43

Нападающий "Спартака" побил рекорд легенды советского хоккея, который держался 42 года

Хоккеист Голдобин побил рекорд Кожевникова по голам за сезон в "Спартаке"

Николай Голдобин. Фото © Пресс-служба ХК "Спартак"

Николай Голдобин. Фото © Пресс-служба ХК "Спартак"

Нападающий "Спартака" Николай Голдобин побил рекорд легенды советского хоккея Александра Кожевникова по голам за один сезон в составе красно-белых, который держался 42 года. Во время игры против "Барыса" в рамках КХЛ он набрал два очка (одна шайба + 1 голевая передача).

Таким образом, по системе гол+пас на счету Голдобина теперь 72 очка (35+37) в этом розыгрыше. В сезоне 1981/82 у Кожевникова было 71 очко (43+28).

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Ранее "Авангард" одержал разгромную победу над СКА в рамках КХЛ. Игра на омском стадионе "Джи-Драйв арена" завершилась со счётом 9:5 в пользу хозяев.

Владимир Озеров
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