Нападающий "Спартака" побил рекорд легенды советского хоккея, который держался 42 года

Нападающий "Спартака" Николай Голдобин побил рекорд легенды советского хоккея Александра Кожевникова по голам за один сезон в составе красно-белых, который держался 42 года. Во время игры против "Барыса" в рамках КХЛ он набрал два очка (одна шайба + 1 голевая передача).

Таким образом, по системе гол+пас на счету Голдобина теперь 72 очка (35+37) в этом розыгрыше. В сезоне 1981/82 у Кожевникова было 71 очко (43+28).