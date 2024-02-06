"Авангард" прервал пятиматчевую победную серию СКА
"Авангард" разгромил СКА со счётом 9:5 в КХЛ
"Авангард" одержал разгромную победу над СКА в рамках КХЛ. Игра на омском стадионе "Джи-Драйв Арена" завершилась со счётом 9:5 в пользу хозяев.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Игумнов (11-я и 52-я минуты), Игорь Мартынов (18), Томаш Юрчо (21), Рид Буше (44, 51, 60), Иван Николишин (54) и Марк Верба (60). У проигравших ворота соперника сумели поразить Арсений Грицюк (3), Марат Хайруллин (37), Василий Глотов (39), Павел Дедунов (55) и Степан Фальковский (58).
Таким образом, "Авангард", набрав 84 очка, занял второе место в конференции Восток. СКА с 82 баллами сохраняет лидерство на Западе.
А во время предыдущей встречи этих команд в ноябре 2023 года между игроками двух коллективов произошёл конфликт на льду. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу "Авангарда", однако в начале второго периода нападающий СКА Иван Зинченко подрался с Марком Вербой.
ТАСС / Петр Ковалев