"Авангард" прервал пятиматчевую победную серию СКА

"Авангард" одержал разгромную победу над СКА в рамках КХЛ. Игра на омском стадионе "Джи-Драйв Арена" завершилась со счётом 9:5 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Игумнов (11-я и 52-я минуты), Игорь Мартынов (18), Томаш Юрчо (21), Рид Буше (44, 51, 60), Иван Николишин (54) и Марк Верба (60). У проигравших ворота соперника сумели поразить Арсений Грицюк (3), Марат Хайруллин (37), Василий Глотов (39), Павел Дедунов (55) и Степан Фальковский (58).

А во время предыдущей встречи этих команд в ноябре 2023 года между игроками двух коллективов произошёл конфликт на льду. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу "Авангарда", однако в начале второго периода нападающий СКА Иван Зинченко подрался с Марком Вербой.