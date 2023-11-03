"Такое даже на улице не происходит": Ротенберг заявил, что игрока СКА чуть не убили на льду

Нападающий СКА Иван Зинченко мог умереть из-за беспредела в работе судей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Авангарда". Об этом сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг в ходе пресс-конференции.

Матч прошёл 2 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча двух хоккейных команд завершилась со счётом 5:3 в пользу "Авангарда". Однако в начале второго периода нападающий СКА Иван Зинченко подрался с хоккеистом "Авангарда" Марком Вербой.

"Хочу отметить вопиющий случай, когда Ивана Зинченко чуть не убили на льду. После драки судьи приезжают, а соперник продолжает бить лежачего игрока в голову. У него шрам на всю жизнь, а могло быть хуже. Если бы ему попали в висок, он бы умер. Такие вещи недопустимы в нашей лиге", — подчеркнул Ротенберг.

По словам главного тренера СКА, Зинченко мог умереть. История, произошедшая с его спортсменом, недопустима со стороны судей. Он пояснил, что такие драки не происходят даже на улице. И даже там, в отличие от КХЛ, есть "правила". Ротенберг припомнил случай с Кириллом Танковым, которого тоже чуть не убили год назад. Тренер призвал закончить этот беспредел, добавив, что теперь Зинченко долгое время не сможет выходить на лёд.