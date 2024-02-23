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23 февраля, 05:05

Овечкин повторил рекорд "стариков" в НХЛ

Овечкин первым с 2014 года набирает очки в 10 играх НХЛ подряд в возрасте 38 лет

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин продлил серию с набранными очками до десяти игр. 38-летний форвард стал первым игроком с 2014 года, кому покорилось подобное достижение в таком возрасте.

Агент Овечкина высказался о возможности возвращения легендарного форварда в КХЛ
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В сезоне 2013/14 серией с десятью играми с очками отметился канадский нападающий Мартен Сен-Луи. Таким же результатом отмечались Дэйв Кеон (1979/1980), Бретт Халл (2002/2003) и Сергей Гончар (2012/2013).

Ранее Life.ru рассказывал, что форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов стал третьим российским хоккеистом, набравшим шесть очков в матче НХЛ. Он отметился хет-триком и тремя голевыми передачами в сумасшедшей перестрелке с "Ванкувером" (10:7).

Обложка ©

nhl.com/capitals

Артур Лапсаков
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