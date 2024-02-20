Капризов стал третьим российским хоккеистом, набравшим шесть очков в матче НХЛ

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера Кэнакс". На счету форварда три шайбы и три результативные передачи.

Встреча завершилась победой "Миннесоты" со счётом 10:7 (1:2, 2:3, 7:2). Россиянин был признан второй звездой матча. Теперь на счету нападающего 57 очков (23 шайбы и 34 передачи) в 48 играх сезона. Отметим, что Капризов стал третьим россиянином, которому удалось набрать шесть очков в одной игре регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось только Сергею Макарову и Никите Кучерову.