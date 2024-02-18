"Флорида" забросила девять шайб "Тампе-Бэй" Кучерова

Матч между "Флоридой Пантерз" и "Тампой-Бэй Лайтинг" в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился уверенной победой "пантер". Гости не оставили хозяевам и шанса, разгромив их со счётом 9:2.

"Флорида" лидировала на протяжении всех периодов. Три игрока команды — Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук и Картер Верхаге — оформили по дублю. Ещё по шайбе в ворота "молний" отправили Брэндон Монтур, Густав Форслинг и Кевин Стенлунд. "Тампа" ответила лишь двумя голами, авторами которых стали Брэндон Хэйгел и Брейден Пойнт.

Голевую передачу в ходе матча удалось сделать форварду хозяев Никите Кучерову. Он продлил результативную серию и имеет в активе девять голов с 11 передачами в последних десяти встречах. Кроме того, россиянин упрочил лидерство в гонке бомбардиров, имея в активе 94 очка и опережая Натана Маккиннона из "Колорадо Эвеланш" на пять баллов.