Панарин в овертайме принёс "Рейнджерс" победу над "Айлендерс" под открытым небом

"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче под открытым небом, прошедшем в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

Встреча проходила на стадионе "Метлайф-стэдиум", где проводятся игры НФЛ. Игру посетили 79 600 человек. В составе "Айлендерс" отличились Брок Нельсон (5-я минута), Бо Хорват (8), Мэтью Барзал (8), Андерс Ли (22) и российский защитник Александр Романов (42). Авторами голов "Рейнджерс" стали Эрик Густафссон (2), Винсент Трочек (26, 39), Крис Крайдер (56), Мика Зибанежад (59) и Артемий Панарин, принесший победу в овертайме.

Теперь на счету форварда "синерубашечников" стало 32 шайбы, это повторение личного снайперского рекорда в НХЛ. Также на его счету две результативные передачи. Ворота команд защищали россияне: Игорь Шестёркин ("Рейнджерс") отразил 36 из 41 броска, Илья Сорокин ("Айлендерс") совершил 32 сейва после 38 бросков.