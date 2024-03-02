Овечкин расчехлил голевую клюшку и прервал серию без заброшенных шайб
Овечкин отметился 839-м голом в НХЛ, поразив ворота "Филадельфии"
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз".
Сейчас в поединке продолжается второй период, счёт 3:2. Россиянин забросил первую шайбу своей команды на 25-й минуте. Этот гол стал для капитана "столичных" 17-м в сезоне и 839-м в лиге, он смог прервать четырёхматчевую серию без заброшенных шайб.
839-й гол Александра Овечкина в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals
От лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки, забившего за карьеру 894 гола, Овечкин сократил отставание до 55 шайб.
Ранее Life.ru рассказывал, что хоккеисту клуба НХЛ "Колорадо" Валерию Ничушкину разрешили тренировки после реабилитации. В январе россиянин был включён в программу помощи игрокам лиги, которая создана для испытывающих проблемы с алкоголем, наркотиками и азартными играми.