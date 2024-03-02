Овечкин расчехлил голевую клюшку и прервал серию без заброшенных шайб

Сейчас в поединке продолжается второй период, счёт 3:2. Россиянин забросил первую шайбу своей команды на 25-й минуте. Этот гол стал для капитана "столичных" 17-м в сезоне и 839-м в лиге, он смог прервать четырёхматчевую серию без заброшенных шайб.