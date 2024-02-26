Хоккеисту клуба НХЛ "Колорадо" Ничушкину разрешили тренировки после реабилитации

Форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерию Ничушкину разрешили возобновить тренировки со своей командой. Об этом в понедельник, 26 февраля, заявили в пресс-службе лиги.

"Нападающему "Колорадо Эвеланш" Ничушкину разрешено возобновить тренировки с командой. Ничушкину пока не разрешено вернуться в игру", — отметили в НХЛ.