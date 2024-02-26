Хоккеисту клуба НХЛ "Колорадо" Ничушкину разрешили тренировки после реабилитации
Валерий Ничушкин. Обложка © ТАСС / David Zalubowski
Форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерию Ничушкину разрешили возобновить тренировки со своей командой. Об этом в понедельник, 26 февраля, заявили в пресс-службе лиги.
"Нападающему "Колорадо Эвеланш" Ничушкину разрешено возобновить тренировки с командой. Ничушкину пока не разрешено вернуться в игру", — отметили в НХЛ.
Напомним, 28-летнего Ничушкина в январе включили в программу помощи игрокам лиги, которая создана для испытывающих проблемы с алкоголем, наркотиками и азартными играми. В рамках проекта спортсменам оказываются психологическая поддержка и реабилитация.
В апреле 2023 года Ничушкин покинул "Эвеланш" "по личным причинам". Появилась информация, что отсутствие хоккеиста в заявке команды связано с "инцидентом с алкоголем". Сообщалось, что в номере россиянина в отеле Сиэтла была найдена пьяная девушка с Украины, у которой якобы украли паспорт. Агент Ничушкина опроверг информацию, однако позже полиция Сиэтла показала видео, на котором гостья называет человека, забравшего её документы, сумасшедшим и лжецом. После инцидента хоккеист пропал, а в июне 2023-го его нашли в Москве.