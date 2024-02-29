"Миннесота Уайлд" подписала контракт новичка с россиянином Хуснутдиновым
Марат Хуснутдинов. Обложка © nhl.com/wild
Российский нападающий Марат Хуснутдинов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд". Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение в размере 925 тысяч долларов рассчитано на два года. 21-летний форвард был выбран "Миннесотой" на драфте 2020 года во втором раунде под общим 37-м номером.
Минувший сезон Хуснутдинов начинал в СКА, а затем был отправлен в аренду в "Сочи". В 55 играх он набрал 20 очков (шесть голов и 14 передач). Ранее он досрочно расторг контракт с сочинцами.
Ранее Life.ru рассказывал, что выступающий за "Миннесоту" Кирилл Капризов стал третьим российским хоккеистом, набравшим шесть очков в матче НХЛ. Это произошло в голевой перестрелке с "Ванкувером" (10:7).