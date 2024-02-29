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28 февраля, 22:16

"Миннесота Уайлд" подписала контракт новичка с россиянином Хуснутдиновым

Марат Хуснутдинов. Обложка © nhl.com/wild

Марат Хуснутдинов. Обложка © nhl.com/wild

Российский нападающий Марат Хуснутдинов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение в размере 925 тысяч долларов рассчитано на два года. 21-летний форвард был выбран "Миннесотой" на драфте 2020 года во втором раунде под общим 37-м номером.

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Минувший сезон Хуснутдинов начинал в СКА, а затем был отправлен в аренду в "Сочи". В 55 играх он набрал 20 очков (шесть голов и 14 передач). Ранее он досрочно расторг контракт с сочинцами.

Ранее Life.ru рассказывал, что выступающий за "Миннесоту" Кирилл Капризов стал третьим российским хоккеистом, набравшим шесть очков в матче НХЛ. Это произошло в голевой перестрелке с "Ванкувером" (10:7).

Артур Лапсаков
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