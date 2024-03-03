"Вашингтон" отправил россиянина Евгения Кузнецова в фарм-клуб

Российский нападающий Евгений Кузнецов был отправлен в команду АХЛ "Херши" — фармацию клуба "Вашингтон". Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин завершил участие в программе помощи игрокам национальной лиги, которая помогает в лечении алкогольной и наркотической зависимости, а также с некоторыми психическими проблемами. После этого его выставили на драфт отказов, где его в течение суток никто не забрал.

Напомним, Кузнецов выступает за "Вашингтон" с 2014 года после того, как его выбрали на драфт в 2010 году. Также он становился чемпионом мира, выступая за сборную России по хоккею в 2012 и 2014 годах.