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3 марта, 20:42

"Вашингтон" отправил россиянина Евгения Кузнецова в фарм-клуб

Хоккеист Евгений Кузнецов. Обложка © Сайт НХЛ

Хоккеист Евгений Кузнецов. Обложка © Сайт НХЛ

Российский нападающий Евгений Кузнецов был отправлен в команду АХЛ "Херши" — фармацию клуба "Вашингтон". Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин завершил участие в программе помощи игрокам национальной лиги, которая помогает в лечении алкогольной и наркотической зависимости, а также с некоторыми психическими проблемами. После этого его выставили на драфт отказов, где его в течение суток никто не забрал.

Напомним, Кузнецов выступает за "Вашингтон" с 2014 года после того, как его выбрали на драфт в 2010 году. Также он становился чемпионом мира, выступая за сборную России по хоккею в 2012 и 2014 годах.

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Ранее Life.ru писал, что сборные России и Белоруссии по хоккею не смогут принять участие в соревнованиях с иностранными коллективами, запланированными на сезон 2024/25. Причиной стало новое постановление Международной федерации хоккея (IIHF), решившей продлить отстранение команд.

Алексей Соловьёв
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