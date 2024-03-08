Обладатель Кубка Гагарина вылетел в первом же раунде

Ярославский "Локомотив" обыграл московский ЦСКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в пятницу, 8 марта, в Ярославле и закончилась со счётом 6:3.

Шайбы в составе победившей команды забросили Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. А у гостей отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров. Отметим, армейцы впервые с 2014 года завершили выступление в первом раунде плей-офф КХЛ. ЦСКА — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, два из них были завоёваны в последних сезонах.

Также в пятницу екатеринбургский "Автомобилист" со счётом 2:1 обыграл на выезде казанский "Ак Барс" (4-1 в серии). Уральская команда во второй раз вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина. Кроме того, "Спартак" со счётом 5:1 в Москве обыграл череповецкую "Северсталь" (4-1 в серии). В результате столичная команда также вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.