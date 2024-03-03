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3 марта, 17:23

Болельщики СКА вслед за "Зенитом" установили рекорд посещаемости

На игре СКА – "Торпедо" установлен рекорд посещаемости КХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе "СКА-арена" состоялся второй матч в рамках серии 1/8 финала Кубка Гагарина – 2024 между местным СКА и нижегородским "Торпедо". Игра собрала 23 996 зрителей, что является рекордом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) посещаемости матчей. Прошлый рекорд был установлен в первой игре этой же серии, тогда на стадионе собралось 23 905 болельщиков.

Гости первыми забросили две шайбы, а петербуржцы сумели сравнять счёт в матче лишь за две минуты до конца основного времени. Сейчас в матче заканчивается первый овертайм.

Напомним, первая игра завершилась победой нижегородского "Торпедо" со счётом 5:2.

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А накануне болельщики установили рекорд и в футболе. Это произошло тоже в Санкт-Петербурге. На игру 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" (0:0) собралось 57 865 зрителей, на сегодняшний день это рекордный показатель после введения системы Fan ID. Прежний рекорд был установлен 11 ноября минувшего года, когда игру "Зенита" с "Краснодаром" (1:1) в Петербурге посетили почти 47 тысяч зрителей.

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Telegram / Хоккейный клуб СКА

Наталья Исакова
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