Болельщики СКА вслед за "Зенитом" установили рекорд посещаемости

В Санкт-Петербурге на стадионе "СКА-арена" состоялся второй матч в рамках серии 1/8 финала Кубка Гагарина – 2024 между местным СКА и нижегородским "Торпедо". Игра собрала 23 996 зрителей, что является рекордом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) посещаемости матчей. Прошлый рекорд был установлен в первой игре этой же серии, тогда на стадионе собралось 23 905 болельщиков.

Гости первыми забросили две шайбы, а петербуржцы сумели сравнять счёт в матче лишь за две минуты до конца основного времени. Сейчас в матче заканчивается первый овертайм.

Напомним, первая игра завершилась победой нижегородского "Торпедо" со счётом 5:2.