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1 марта, 19:42

СКА проиграл "Торпедо" в первом матче плей-офф на новой арене

Нижегородское "Торпедо" победило СКА в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на "СКА-арене" и завершилась со счётом 5:2.

Голами в составе победителей отметились Сергей Гончарук (7-я и 58-я минуты), Василий Атанасов (8-я, 37-я) и Владислав Фирстов (60-я). У хозяев отличились Василий Глотов (11-я) и Сергей Толчинский (39-я).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу нижегородцев. Вторая игра также состоится в Санкт-Петербурге 3 марта.

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В других матчах дня "Авангард" разгромил "Ладу" со счётом 5:1, а магнитогорский "Металлург" победил "Амур" (2:1).

Напомним, что в регулярном чемпионате был побит рекорд бывшего форварда "Металлурга" Сергея Мозякина по набранным очкам. Новым героем стал игрок "Динамо" Никита Гусев, набравший 86 очков.

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t.me / ХК "Торпедо"

Артур Лапсаков
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