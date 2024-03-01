СКА проиграл "Торпедо" в первом матче плей-офф на новой арене

Нижегородское "Торпедо" победило СКА в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на "СКА-арене" и завершилась со счётом 5:2.

Голами в составе победителей отметились Сергей Гончарук (7-я и 58-я минуты), Василий Атанасов (8-я, 37-я) и Владислав Фирстов (60-я). У хозяев отличились Василий Глотов (11-я) и Сергей Толчинский (39-я).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу нижегородцев. Вторая игра также состоится в Санкт-Петербурге 3 марта.

В других матчах дня "Авангард" разгромил "Ладу" со счётом 5:1, а магнитогорский "Металлург" победил "Амур" (2:1).