СКА проиграл "Торпедо" в первом матче плей-офф на новой арене
Нижегородское "Торпедо" победило СКА в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на "СКА-арене" и завершилась со счётом 5:2.
Голами в составе победителей отметились Сергей Гончарук (7-я и 58-я минуты), Василий Атанасов (8-я, 37-я) и Владислав Фирстов (60-я). У хозяев отличились Василий Глотов (11-я) и Сергей Толчинский (39-я).
Счёт в серии стал 1-0 в пользу нижегородцев. Вторая игра также состоится в Санкт-Петербурге 3 марта.
В других матчах дня "Авангард" разгромил "Ладу" со счётом 5:1, а магнитогорский "Металлург" победил "Амур" (2:1).
Напомним, что в регулярном чемпионате был побит рекорд бывшего форварда "Металлурга" Сергея Мозякина по набранным очкам. Новым героем стал игрок "Динамо" Никита Гусев, набравший 86 очков.
t.me / ХК "Торпедо"