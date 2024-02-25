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25 февраля, 17:13

Московское "Динамо" второй раз выиграло Кубок континента

Московское "Динамо" победило в регулярном чемпионате КХЛ после проигрыша СКА

Хоккеисты московского "Динамо". Обложка © Сайт ХК "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо". Обложка © Сайт ХК "Динамо"

Московский хоккейный клуб "Динамо" во второй раз победил в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал Кубок континента. Этому поспособствовал проигрыш петербургского СКА в матче с китайским "Куньлунь Ред Стар". Встреча в Северной столице завершилась со счётом 2:3.

Отметим, что "Динамо" лидирует в турнирной таблице с 96 очками после 67 игр. Следом идёт СКА с 95 очками. При этом петербуржцы провели последний матч, а "Динамо" в понедельник, 26 февраля, в заключительной встрече регулярного сезона примет московский ЦСКА. В первый раз москвичи выиграли Кубок континента в сезоне 2013/14.

В первом раунде плей-офф состоится динамовское дерби — Москва против Минска. Также, возможно, — и армейское дерби. СКА сыграет с ЦСКА, если столичный клуб финиширует седьмым.

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Ранее Life.ru писал, что форвард московского "Динамо" Никита Гусев в ходе игры с владивостокским "Адмиралом" установил новый рекорд КХЛ по числу очков в рамках одного регулярного чемпионата — 86 в 67 играх.

Никита Осипов
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