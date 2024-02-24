ЦСКА победил "Торпедо" со счётом 2:1 и обошёл в турнирной таблице КХЛ
Победные фото ЦСКА из Нижнего Новгорода. Обложка © t.me / ПХК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счётом 2:1 в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ в Нижнем Новгороде.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу столичных гостей. Шайбы за победителей забили Максим Соркин и Егор Брютов, а из команды хозяев поля отличился Бобби Линч. Таким образом, сборная армейцев, набрав 75 очков, поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
При этом команда под предводительством Игоря Ларионова потерпела шестое поражение подряд. Сейчас "Торпедо" с 74 очками занимает седьмую строчку. В заключительных матчах регулярного сезона 26 февраля ЦСКА сыграет в гостях против московского "Динамо", а нижегородцы примут тольяттинскую "Ладу".
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