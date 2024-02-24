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24 февраля, 18:19

Хоккеист Гусев побил рекорд КХЛ по количеству очков за один регулярный чемпионат

Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев в ходе игры с владивостокским "Адмиралом" установил новый рекорд Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков в ходе одного регулярного чемпионата.

Спортсмен записал на свой счёт голевую передачу в домашнем матче с адмиральцами (4:3 после овертайма). Таким образом, форвард столичной команды теперь имеет в активе 86 очков (23 гола + 63 передачи) в 67 играх.

Прежний рекорд был за Сергеем Мозякиным, которому в сезоне 2016/17 в составе магнитогорского "Металлурга" удалось завершить регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) после 60 встреч.

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Ранее Life.ru рассказывал, как хоккеист московского "Спартака" Николай Голдобин побил рекорд легендарного советского игрока Александра Кожевникова по голам за один сезон в составе красно-белых. Бывший результат продержался 42 года.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Владимир Озеров
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