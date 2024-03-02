"Локомотив" обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" обыграл московский ЦСКА во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча проходила в Ярославле и завершилась со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились защитник Александр Елесин (37-я минута) и нападающий Денис Алексеев (40). У ЦСКА единственный гол забил казахстанский защитник канадского происхождения Даррен Диц (13). Таким образом, "Локомотив" сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина — 1:1. Серия продлится до четырёх побед. Следующая встреча команд состоится 4 марта в Москве.