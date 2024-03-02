Игра СКА и "Торпедо" установила новый рекорд посещаемости крытых арен

В Санкт-Петербурге на первой игре 1/8 финала Кубка Гагарина между местным СКА и нижегородским "Торпедо" был установлен новый рекорд КХЛ по посещаемости матчей в закрытых помещениях. Об этом информировала пресс-служба лиги.

Игру плей-офф на "СКА-арене" в пятницу, 1 марта, посетило 23 905 зрителей. Стадион вмещает 21 500 зрителей, однако к плей-офф клуб увеличил количество посадочных мест до 22 300.

Абсолютный рекорд посещаемости в КХЛ был установлен на матче СКА – ЦСКА, состоявшемся в 2018 году: на "Газпром-арене" тогда собралось 67 770 зрителей.