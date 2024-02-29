Главный тренер хоккеистов-юниоров РФ отстранён за инцидент на Кубке будущего в Минске ФХР отстранила главного тренера юниорской сборной Титова на 6 месяцев 29 февраля, 15:35 Главный тренер юниорской хоккейной команды Александр Титов. Обложка © fhr.ru

Главный тренер юниорской хоккейной команды Александр Титов отстранён от работы на полгода после матча между сборными РФ и Белоруссии в Минске, когда российские игроки отказались принимать награды, посчитав своё поражение несправедливым. Об этом говорится на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

"Главному тренеру Александру Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России. Дисквалифицировать на три матча в составе сборных команд России хоккеистов юниорской сборной вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова", — сказано в тексте.

Также названным хоккеистам назначили испытательный срок на шесть месяцев. Если в этот период спортсмены совершат новое нарушение, то к ним применят более жёсткие ограничения.

Напомним, российские хоккеисты-юниоры отказались от наград на Кубке будущего в Минске, где они в финале уступили хозяевам со счётом 5:6 в овертайме. Выйдя за медалями и кубками на церемонии награждения, спортсмены оставили их на льду. Однако позже они всё-таки принесли свои извинения. Тогда Федерация хоккея России осудила поведение своих спортсменов и пообещала расследовать инцидент.

Авторы Татьяна Миссуми