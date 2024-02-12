Хоккеисты-юниоры из РФ бросили серебряные награды на лёд в Минске, но потом извинились ФХР осудила юниорскую сборную за отказ получить награды после поражения в Минске 12 февраля, 16:26 Хоккеисты юниорской сборной России оставили награды на льду после игры в Минске. Видео © VK / Хоккей онлайн

Российские хоккеисты-юниоры отказались от наград на "Кубке будущего" в Минске, где они в финале уступили хозяевам со счётом 5:6 в овертайме. Выйдя за медалями и кубками на церемонии награждения, спортсмены оставили их на льду. Однако позже принесли свои извинения.

Хоккеисты юниорской сборной России оставили награды на льду после игры в Минске. Видео © VK / Хоккей онлайн

"Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Белоруссии на турнире "Кубок будущего" могли быть расценены как неуважительные", — говорится в заявлении команды, распространённом Федерацией хоккея РФ (ФХР).

По словам спортсменов, их поступок был вызван эмоциями и несогласием с некоторыми судейскими решениями в ходе матча. Российская команда заверила, что с большим уважением относится к соперникам и к принимающей стороне, поэтому пожала руки хоккеистам сборной Белоруссии. Обращение подписано Егором Суриным, Вадимом Дудоровым и Петром Андреяновым.

Федерация хоккея России подчеркнула, что осуждает поведение своих спортсменов и будет расследовать обстоятельства, которые "привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы".

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Авторы Татьяна Миссуми