На "СКА-арене" установили рекорд посещаемости на крытых хоккейных стадионах
Стадион "СКА-арена". Количество зрителей на информационном табло во время матча. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и "Сочи" установлен мировой рекорд посещаемости матчей на крытых аренах. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Сегодня мы с вами установим абсолютный рекорд по посещаемости чисто хоккейной спортивной арены", — сказал он.
СКА победил со счётом 8:1. На матче присутствовал 21 481 зритель, при том что новая арена в Санкт-Петербурге рассчитана на 21 500 человек. Ранее рекорд посещаемости принадлежал "Белл-центру" в Канаде, который вмещает 21 100 болельщиков, а предел матчей КХЛ был установлен в 2014 году на игре "Лев" против "Металлурга", на него пришли 17 073 зрителя.
А ранее Life.ru сообщал, что нападающий "Спартака" Николай Голдобин побил рекорд легенды советского хоккея Александра Кожевникова по голам за один сезон в составе красно-белых, который держался 42 года. Во время игры против "Барыса" в рамках КХЛ он набрал два очка (одна шайба + одна голевая передача).