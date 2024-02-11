На "СКА-арене" установили рекорд посещаемости на крытых хоккейных стадионах

На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и "Сочи" установлен мировой рекорд посещаемости матчей на крытых аренах. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Сегодня мы с вами установим абсолютный рекорд по посещаемости чисто хоккейной спортивной арены", — сказал он.

СКА победил со счётом 8:1. На матче присутствовал 21 481 зритель, при том что новая арена в Санкт-Петербурге рассчитана на 21 500 человек. Ранее рекорд посещаемости принадлежал "Белл-центру" в Канаде, который вмещает 21 100 болельщиков, а предел матчей КХЛ был установлен в 2014 году на игре "Лев" против "Металлурга", на него пришли 17 073 зрителя.