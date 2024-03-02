"Спартак" без Промеса не смог забить "Зениту" ни одного гола

Футболисты петербургского "Зенита" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с московским "Спартаком". Встреча проходила на "Газпром-арене" в Северной столице и завершилась со счётом 0:0.

Стоит отметить, что матч посетили 57 865 зрителей, на сегодняшний день это рекордный показатель после введения системы Fan ID. Прежний рекорд был установлен 11 ноября минувшего года, когда игру "Зенита" с "Краснодаром" (1:1) в Петербурге посетили почти 47 тысяч зрителей.

Сейчас подопечные Сергея Семака с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" расположился на четвёртой строчке (31 очко). В следующем туре петербуржцы встретятся на выезде с екатеринбургским "Уралом" 9 марта. "Спартак" в Москве сыграет с воронежским "Факелом" 10-го числа текущего месяца.