Регион

Уведомления отключены

2 марта, 18:54

"Спартак" без Промеса не смог забить "Зениту" ни одного гола

Встреча "Зенита" и "Спартака" в матче 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 0:0

Футболисты петербургского "Зенита" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с московским "Спартаком". Встреча проходила на "Газпром-арене" в Северной столице и завершилась со счётом 0:0.

Стоит отметить, что матч посетили 57 865 зрителей, на сегодняшний день это рекордный показатель после введения системы Fan ID. Прежний рекорд был установлен 11 ноября минувшего года, когда игру "Зенита" с "Краснодаром" (1:1) в Петербурге посетили почти 47 тысяч зрителей.

Сейчас подопечные Сергея Семака с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" расположился на четвёртой строчке (31 очко). В следующем туре петербуржцы встретятся на выезде с екатеринбургским "Уралом" 9 марта. "Спартак" в Москве сыграет с воронежским "Факелом" 10-го числа текущего месяца.

Стоит отметить, что в матче с "Зенитом" не играл один из лидеров "Спартака" — Квинси Промес, задержанный ранее в ОАЭ после побега с места ДТП. Ранее красно-белые пообещали применить против него дисциплинарные меры.

Промес оставил эмодзи под информацией об аресте в Дубае и всех запутал
Промес оставил эмодзи под информацией об аресте в Дубае и всех запутал

Также сегодня ЦСКА на домашней арене сыграл вничью с "Оренбургом". Игра завершилась со счётом 1:1. Лидер чемпионата "Краснодар" разошёлся миром с "Рубином", пропустив на последней минуте основного времени, а "Ахмат" победил дома "Урал".

Обложка ©

Пресс-служба ФК "Зенит" / Анна Мейер

Наталья Исакова
  • Новости
  • рпл
  • ФК Зенит
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров