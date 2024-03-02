ЦСКА упустил победу над "Оренбургом" в матче РПЛ в Москве

Московский футбольный клуб "ЦСКА" на домашней арене сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 1:1.

Футболисты "Оренбурга" в матче против ЦСКА в Москве. Фото © Telegram / ФК "Оренбург"

Счёт на 81-й минуте открыл новичок "ЦСКА", нападающий Тамерлан Мусаев, ранее игравший за "Балтику". Однако на 94-й минуте аргентинский защитник "Оренбурга" Матиас Перес принёс своей команде ничью.

Свой первый официальный матч после травмы провёл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Футболист повредил голеностоп 15 июля в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита" и с тех пор не появлялся на поле.