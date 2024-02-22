Кучаев расторг контракт с ЦСКА и стал игроком "Пари Нижний Новгород"
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал игроком "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.
25-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по взаимному согласию сторон. После этого "Пари НН" объявил о подписании игрока до конца текущего сезона.
"Пари НН" объявил о переходе Константина Кучаева. Видео © t.me / ФК Пари Нижний Новгород
Кучаев играл за основной состав ЦСКА с 2017 года, проведя за клуб 153 матча. На его счету 11 забитых мячей.
Ранее Life.ru рассказывал, что на 79-м году жизни скончался бывший тренер ЦСКА Артур Жорже. Португальский спортивный специалист руководил московским клубом в 2003 и 2004 годах.
Кадр видео t.me / ФК Пари Нижний Новгород