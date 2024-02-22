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22 февраля, 20:43

Кучаев расторг контракт с ЦСКА и стал игроком "Пари Нижний Новгород"

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал игроком "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

25-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по взаимному согласию сторон. После этого "Пари НН" объявил о подписании игрока до конца текущего сезона.

"Пари НН" объявил о переходе Константина Кучаева. Видео © t.me / ФК Пари Нижний Новгород

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Кучаев играл за основной состав ЦСКА с 2017 года, проведя за клуб 153 матча. На его счету 11 забитых мячей.

Ранее Life.ru рассказывал, что на 79-м году жизни скончался бывший тренер ЦСКА Артур Жорже. Португальский спортивный специалист руководил московским клубом в 2003 и 2004 годах.

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Кадр видео t.me / ФК Пари Нижний Новгород

Артур Лапсаков
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