Кучаев расторг контракт с ЦСКА и стал игроком "Пари Нижний Новгород"

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал игроком "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

25-летний футболист и ЦСКА расторгли контракт по взаимному согласию сторон. После этого "Пари НН" объявил о подписании игрока до конца текущего сезона.

"Пари НН" объявил о переходе Константина Кучаева. Видео © t.me / ФК Пари Нижний Новгород

Кучаев играл за основной состав ЦСКА с 2017 года, проведя за клуб 153 матча. На его счету 11 забитых мячей.