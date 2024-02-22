Защитник Марио Фернандес не попал в заявку "Зенита" на РПЛ

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга 22 февраля исключил из заявки на остаток сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) защитника команды Марио Фернандеса, а затем поспешил вернуть футболиста назад. Об этом сообщает "Сп орт-Экспр есс".

Это решение было связано с техническими тонкостями, чтобы соблюсти все требования регламента по лимитам на недоморощенных игроков в заявке команды. Дело в том, что из 25 игроков в списке А не менее 12 должны быть "доморощенными". У "Зенита" таких игроков насчиталось 15 (при максимально допустимых 13). В связи с этим 18-летний новичок Педро был заявлен в список Б (молодые игроки). А Фернандеса перевели в "Зенит-2", что позволяет ему играть за первую команду.