Защитник Марио Фернандес не попал в заявку "Зенита" на РПЛ
Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга 22 февраля исключил из заявки на остаток сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) защитника команды Марио Фернандеса, а затем поспешил вернуть футболиста назад. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Это решение было связано с техническими тонкостями, чтобы соблюсти все требования регламента по лимитам на недоморощенных игроков в заявке команды. Дело в том, что из 25 игроков в списке А не менее 12 должны быть "доморощенными". У "Зенита" таких игроков насчиталось 15 (при максимально допустимых 13). В связи с этим 18-летний новичок Педро был заявлен в список Б (молодые игроки). А Фернандеса перевели в "Зенит-2", что позволяет ему играть за первую команду.
Защитник Марио Фернандес выступает за сине-бело-голубых с июля 2023 года. За питерскую команду 33-летний футболист провёл 15 матчей, где не отличился результативными действиями.
Ранее Life.ru рассказывал, что петербургский "Зенит" досрочно выиграл первый трофей в 2024 году. Бело-голубые стали победителями товарищеского турнира "Кубок равноправия" благодаря итогу игры бразильского "Сантоса" и катарского "Аль-Духаиля".
ТАСС / Максим Константинов