"Зенит" досрочно выиграл первый трофей в 2024 году

Петербургский "Зенит" досрочно стал победителем товарищеского турнира "Кубок равноправия". Это стало известно после того, как бразильский "Сантос" обыграл в серии пенальти катарский "Аль-Духаиль" (4:3). Основное время завершилось со счётом 2:2. Мячи в составе южноамериканской команды забили Ивоней (с пенальти на 16-й минуте) и Дерик (32-я), при этом автоголом отличился Эд Карлос (29-я). Ещё один мяч у азиатского клуба на счету французского легионера Ибраима Диалло (48-я минута).

Итог этой игры позволил "Зениту", у которого имеется шесть очков после двух матчей, досрочно выиграть турнир. Далее в таблице идут китайский "Шанхай Шэньхуа" (шесть очков после трёх игр), "Сантос" (два очка после двух матчей) и "Аль-Духаиль" (одно очко в трёх встречах). Отметим, что в заключительном матче турнира 13 февраля сине-бело-голубые сыграют с бразильским клубом.