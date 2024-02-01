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1 февраля, 20:27

"Шанхай Шэньхуа" провёл первый матч под руководством Слуцкого и обыграл "Аль-Духаиль"

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл "Аль-Духаиль" на Кубке равноправия

Российский тренер Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Российский тренер Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

В Катаре проходит товарищеский турнир "Кубок равноправия". В рамках этого события футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" из Китая, который с недавнего времени начал тренировать россиянин Леонид Слуцкий, со счётом 1:0 обыграл катарский "Аль-Духаиль".

Единственным мячом во время встречи отметился 36-летний полузащитник Юй Ханьчао. Он смог поразить ворота соперника уже на шестой минуте. Стоит отметить, что для 52-летнего российского специалиста эта игра стала первой, на которой он возглавляет тренерский штаб китайской команды. В третьей декаде января "Шанхай Шэньхуа" должен был встретиться на поле с "Аль-Насром", однако игра была отменена.

"Хочет столкнуться с вызовами": Названо две причины, почему Слуцкий отправился тренировать в Китай
"Хочет столкнуться с вызовами": Названо две причины, почему Слуцкий отправился тренировать в Китай

В конце декабря прошлого года Лайф писал, что Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа". Контракт с наставником начал действовать с 1 января 2024 года.

Алексей Соловьёв
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