Леонид Слуцкий стал главным тренером футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа"

Российский специалист Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа", сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Контракт с наставником начнёт действовать с 1 января 2024 года.

"Футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для неё технический и тактический стиль", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что в клубе с нетерпением ждут, как Слуцкий поможет молодым игрокам добиться прогресса и ещё лучших результатов в новом сезоне.