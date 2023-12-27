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27 декабря, 06:24

Леонид Слуцкий стал главным тренером футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа"

Российский специалист Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа", сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Контракт с наставником начнёт действовать с 1 января 2024 года.

"Футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для неё технический и тактический стиль", — говорится в опубликованном сообщении.

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Подчёркивается, что в клубе с нетерпением ждут, как Слуцкий поможет молодым игрокам добиться прогресса и ещё лучших результатов в новом сезоне.

Напомним, последним клубом, который тренировал Леонид Слуцкий, был казанский "Рубин" — с 2019 по 2022 год. В сезоне 2020/2021 команда под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате России, получив право выступить в Лиге конфедераций, но не смогла пробиться в групповой этап турнира, уступив польскому "Ракуву". Также Слуцкий тренировал сборную России и ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.

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ТАСС / Олег Бухарев

Матвей Константинов
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