Леонид Слуцкий стал главным тренером футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа"
Российский специалист Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа", сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Контракт с наставником начнёт действовать с 1 января 2024 года.
"Футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для неё технический и тактический стиль", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что в клубе с нетерпением ждут, как Слуцкий поможет молодым игрокам добиться прогресса и ещё лучших результатов в новом сезоне.
Напомним, последним клубом, который тренировал Леонид Слуцкий, был казанский "Рубин" — с 2019 по 2022 год. В сезоне 2020/2021 команда под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате России, получив право выступить в Лиге конфедераций, но не смогла пробиться в групповой этап турнира, уступив польскому "Ракуву". Также Слуцкий тренировал сборную России и ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.
ТАСС / Олег Бухарев