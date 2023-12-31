"Хочет столкнуться с вызовами": Названо две причины, почему Слуцкий отправился тренировать в Китай
Экс-футболист Масалитин: Слуцкий отправился в КНР, так как соскучился по работе
Ставший наставником футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий отправился в китайскую лигу, так как хочет столкнуться с новыми вызовами в карьере и вернуться к постоянной тренерской практике. Такое мнение выразил экс-игрок московского "Спартака" Валерий Масалитин.
Он напомнил, что Слуцкий устраивал себе своеобразные испытания и раньше: уезжал работать в Англию, а затем — в Нидерланды. По мнению Масалитина, заслуженный тренер России ищет новшества и хочет попробовать "другой футбол".
"[Слуцкий хочет] столкнуться с вызовами, которые надо преодолевать. Может быть, соскучился по работе. Всё-таки шоу — это шоу, а футбол — это футбол. Появился хороший вариант, и он им воспользовался", — подчеркнул Масалитин в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, в конце декабря стало известно, что Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа", его контракт начнёт действовать с 1 января 2024 года. Клуб ожидает, что новый наставник как можно скорее поможет игрокам приумножить результаты в новом сезоне. Последним клубом, который тренировал Слуцкий, был казанский "Рубин" (с 2019 по 2022 год). В сезоне 2020/2021 команда под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате России. Также Слуцкий тренировал сборную России и ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.
ТАСС / Сергей Савостьянов