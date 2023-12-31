"Хочет столкнуться с вызовами": Названо две причины, почему Слуцкий отправился тренировать в Китай

Ставший наставником футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий отправился в китайскую лигу, так как хочет столкнуться с новыми вызовами в карьере и вернуться к постоянной тренерской практике. Такое мнение выразил экс-игрок московского "Спартака" Валерий Масалитин.

Он напомнил, что Слуцкий устраивал себе своеобразные испытания и раньше: уезжал работать в Англию, а затем — в Нидерланды. По мнению Масалитина, заслуженный тренер России ищет новшества и хочет попробовать "другой футбол".

"[Слуцкий хочет] столкнуться с вызовами, которые надо преодолевать. Может быть, соскучился по работе. Всё-таки шоу — это шоу, а футбол — это футбол. Появился хороший вариант, и он им воспользовался", — подчеркнул Масалитин в беседе с "Газетой.ru".