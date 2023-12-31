"Уже не молод": Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в китайский "Шанхай Шэньхуа"

Экс-тренер российской сборной Леонид Слуцкий рассказал, планирует ли он приглашать форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу в клуб "Шанхай Шэньхуа". По словам новоиспечённого наставника китайских спортсменов, такой сценарий маловероятен.

"Дзюба — мой очень хороший друг, но знаете, у него всё ещё есть действующий контракт с клубом и он уже не молод", — отметил специалист в беседе с изданием Sohu.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа", его контракт начнёт действовать с 1 января 2024 года. Клуб ожидает, что новый наставник как можно скорее поможет игрокам приумножить результаты в новом сезоне.