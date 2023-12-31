"Уже не молод": Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в китайский "Шанхай Шэньхуа"
Слуцкий не станет приглашать Дзюбу в "Шанхай Шэньхуа" из-за его возраста
Артём Дзюба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.dzyuba
Экс-тренер российской сборной Леонид Слуцкий рассказал, планирует ли он приглашать форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу в клуб "Шанхай Шэньхуа". По словам новоиспечённого наставника китайских спортсменов, такой сценарий маловероятен.
"Дзюба — мой очень хороший друг, но знаете, у него всё ещё есть действующий контракт с клубом и он уже не молод", — отметил специалист в беседе с изданием Sohu.
Напомним, что Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа", его контракт начнёт действовать с 1 января 2024 года. Клуб ожидает, что новый наставник как можно скорее поможет игрокам приумножить результаты в новом сезоне.
Ранее нападающего "Локомотива" позвали выступать за бразильский ФК "Атлетико Сеаренсе" на "привлекательных" условиях. Дзюбе предложили играть за бесплатно.