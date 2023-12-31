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30 декабря, 23:07

"Уже не молод": Слуцкий ответил, позовёт ли Дзюбу в китайский "Шанхай Шэньхуа"

Слуцкий не станет приглашать Дзюбу в "Шанхай Шэньхуа" из-за его возраста

Артём Дзюба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.dzyuba

Артём Дзюба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.dzyuba

Экс-тренер российской сборной Леонид Слуцкий рассказал, планирует ли он приглашать форварда "Локомотива" Артёма Дзюбу в клуб "Шанхай Шэньхуа". По словам новоиспечённого наставника китайских спортсменов, такой сценарий маловероятен.

"Дзюба — мой очень хороший друг, но знаете, у него всё ещё есть действующий контракт с клубом и он уже не молод", — отметил специалист в беседе с изданием Sohu.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа", его контракт начнёт действовать с 1 января 2024 года. Клуб ожидает, что новый наставник как можно скорее поможет игрокам приумножить результаты в новом сезоне.

Дзюба спел песню группы "Ленинград" про ФК "Зенит", за который раньше играл
Дзюба спел песню группы "Ленинград" про ФК "Зенит", за который раньше играл

Ранее нападающего "Локомотива" позвали выступать за бразильский ФК "Атлетико Сеаренсе" на "привлекательных" условиях. Дзюбе предложили играть за бесплатно.

Илья Пушкарев
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