Дзюба спел песню группы "Ленинград" про ФК "Зенит", за который раньше играл 25 декабря, 07:39 Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба на одной из вечеринок спел песню "В "Зените" группы "Ленинград", которая посвящена петербургскому футбольному клубу. Видео спортсмен разместил в соцсети.

Артём Дзюба поёт про ФК "Зенит". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.dzyuba

"Сине-бело-голубое небо — Питер, вместе смело, солнце светит нам в зените", — исполнил спортсмен.

Пользователи в Сети предположили, что Дзюба ностальгирует по временам, когда был игроком "Зенита". Также некоторые допустили, что спортсмен может рассматривать возвращение в команду, если появятся интересные предложения.

Напомним, Артём Дзюба выступал в составе "Зенита" с 2015 по 2022 год. За это время он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Авторы Татьяна Миссуми