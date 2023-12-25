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Дзюба спел песню группы "Ленинград" про ФК "Зенит", за который раньше играл

25 декабря, 07:39
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба на одной из вечеринок спел песню "В "Зените" группы "Ленинград", которая посвящена петербургскому футбольному клубу. Видео спортсмен разместил в соцсети.

Артём Дзюба поёт про ФК "Зенит". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.dzyuba

"Сине-бело-голубое небо Питер, вместе смело, солнце светит нам в зените", — исполнил спортсмен.

Пользователи в Сети предположили, что Дзюба ностальгирует по временам, когда был игроком "Зенита". Также некоторые допустили, что спортсмен может рассматривать возвращение в команду, если появятся интересные предложения.

"Еле разняли": Журналист сообщил о драке Дзюбы с Пиняевым после матча "Локомотива" против "Спартака"
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Напомним, Артём Дзюба выступал в составе "Зенита" с 2015 по 2022 год. За это время он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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