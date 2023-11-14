"Еле разняли": Журналист сообщил о драке Дзюбы с Пиняевым после матча "Локомотива" против "Спартака"

Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба и Сергей Пиняев подрались после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Об этом заявил спортивный журналист Иван Карпов.

По его словам, конфликт начался с того, что 35-летний Дзюба раскритиковал 19-летнего Пиняева за допущенные ошибки во время игры. В ответ последний заявил сокоманднику, что тот ходит по полю пешком, когда остальные по нему бегают.

"По окончании встречи Дзю (Дзюба. — Прим. Лайфа) мощно наехал на Пиню (Пиняева. — Прим. Лайфа) в раздевалке — и завязалась потасовка, которую еле разняли. Конфликт звучал громко. И о нём узнал [генеральный директор "Локомотива" Владимир] Леонченко. У них с [главным тренером команды Михаилом] Галактионовым состоялся разговор в одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди", — написал Карпов в телеграм-канале.

Он отметил, что Леонченко предъявил Галактионову претензии из-за того, что тот не контролирует атмосферу в раздевалке, и упрекнул в том, что он ставит Дзюбу в состав. Журналист добавил, что конфликт между игроками был исчерпан в тот же день. Между тем в пресс-службе "Локомотива" заявили, что слухи о драке ложные.

"Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание. Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами "Локомотива", объективно видят характер и сплочённость нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с "Ахматом", — подчеркнули представители клуба.