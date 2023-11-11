"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Ахмат" со счётом 2:1 в матче РПЛ

Московский "Локомотив" одержал уверенную победу над грозненским "Ахматом" со счётом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Москве на стадионе "РЖД-арена".

Авторами голов в составе столичной команды стали Максим Глушенков и Тимур Сулейманов. У соперников отметился Мохамед Конате, который открыл счёт, реализовав пенальти. Победный пас в ворота был сделан, когда "Локомотив" находился в меньшинстве, так как с поля был удалён полузащитник Наир Тикинзян.

Сейчас столичная команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 24 очка. "Ахмат" имеет только 12 баллов и закрепился лишь на 14-й позиции. Впереди у "Локомотива" игра с "Крыльями Советов", которая запланирована на 25 ноября. А "Ахмат" встретится с "Оренбургом" 26 ноября.